Павловский Посад встречает Пасху: когда и где пройдет общегородской крестный ход

В Павлово‑Посадском городском округе 6 апреля прошло оперативное совещание, на котором наметили планы на весну 2026 года.

В округе стартовал месячник обустройства: жителей, предприятия и организации призвали присоединиться к субботникам и помочь привести в порядок дворы, скверы и улицы.

Ситуация с половодьем постепенно стабилизируется — уровень воды в реке Клязьма снижается. Тем не менее контроль сохраняется: с жителями подтапливаемых территорий проводят разъяснительные встречи, а по заявкам оперативно откачивают грунтовые воды.

Коммунальные службы активизируют ямочный ремонт дорог — как на магистралях, так и во дворах. Кроме того, предстоит проверить и починить элементы детских площадок, поврежденные за зиму.

Власти обратили внимание на участившиеся случаи поджогов сухой травы и призвали взрослых провести профилактические беседы с детьми, чтобы избежать пожаров и защитить природные ресурсы.

Также в округе готовятся к празднованию Пасхи: в выходные планируют провести общегородской крестный ход. Подробные сведения опубликуют позже.