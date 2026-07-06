«Не приспособлены видеть такой уровень жестокости»: врач рассказал о том, как новости разрушают организм

Регулярное чтение травмирующих и тревожных новостей в социальных сетях, особенно перед сном, способно запустить разрушительные процессы в организме и привести к инсульту или инфаркту. Об этом рассказал врач-кардиолог, специалист по психосоматическому здоровью Ярослав Ашихмин, сообщило интернет-издание «Абзац».

Собеседник подчеркнул, что бесконтрольный скроллинг ленты новостей на ночь лишает человека здорового сна и формирует тяжелую невротизацию, которая со временем перерастает в реальные соматические патологии. По его словам, человеческая психика не приспособлена к восприятию столь высокого уровня жестокости и негатива, который ежедневно обрушивается на пользователей соцсетей.

Последствиями такого информационного давления, по мнению специалиста, становятся тревога, депрессия, а затем соматоформные расстройства: синдром раздраженного кишечника, фантомные боли. Как образно выразился врач, «ломается коробка передач между сознанием и телом».

Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует ограничить чтение травмирующих новостей и уделять больше внимания качественному отдыху и полноценному сну. Кардиолог также советует заменить вечерний скроллинг на спокойные занятия — чтение книг, прогулки или медитацию. При появлении тревожности и проблем со сном он рекомендует обращаться к специалистам, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

«Если уж очень нужно — посмотрите только заголовки. И ни в коем случае не делайте этого на ночь, иначе параметры организма начнут стабильно ухудшаться, что может закончиться критической сосудистой катастрофой», — рассказал кардиолог.

Ранее сообщалось, что инсульт и диабет можно увидеть по глазам — врач предупредил о тревожных признаках.