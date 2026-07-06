Комментатор Шнякин заявил, что Трамп публично унизил ФИФА
Комментатор Шнякин: «Трамп прилюдно унизил ФИФА и показал, кто здесь папочка»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о ситуации вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
Футболист получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) и должен был пропустить игру 1/8 финала с Бельгией, однако ФИФА приостановила дисквалификацию после звонка президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.
По мнению Шнякина, Трамп и его кабинет пеклись не о сборной США, которая показывает отличный футбол и могла бы обыграть бельгийцев без Балогуна.
«Публичность, шум, соцсети, прилюдное унижение ФИФА. Наглость показательная. Просто Трамп нашел подходящий момент напомнить, кто здесь папочка. И актом заботы о сборной США поднял свой рейтинг в стране, где обожают спорт и где самая популярная команда страны (в эти дни) может далеко зайти в историческом домашнем турнире», — написал Шнякин в соцсети.
Правда, в остальном мире эффект от этой пиар-акции получился совершенно противоположным, и сборную США незаслуженно проклинают, считает комментатор.
Ранее решением разбанить американского футболиста возмутился известный немецкий тренер Юрген Клопп.