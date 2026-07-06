Загитова намекнула на новый роман: фигуристку подозревают в отношениях с женатым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в центре скандала, пишет Super. Ее обвиняют в романе с женатым мужчиной.

Сама спортсменка недавно намекнула на новый роман, но личность возлюбленного не раскрыла. Однако поклонники быстро нашли предполагаемого избранника. По данным из открытых источников, мужчина женат и воспитывает ребенка.

Ситуация получила продолжение после публикации телеграм-канала OKB News. Накануне там появился скриншот из социальных сетей супруги Артема. Женщина подтвердила, что у ее мужа действительно есть роман с Загитовой. Более того, она заявила, что это не первый случай, когда фигуристка встречается с женатым мужчиной.

Сама Алина пока не дала никаких опровержений. В ее социальных сетях изредка появляются комментарии хейтеров, которые требуют объяснений.

Ранее сообщалось, что женатого научпоп-блогера Яна Топлеса застали за поцелуем с другой.