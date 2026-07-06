Стартовал конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Молодым участникам предложили через творчество выразить позицию по проблеме коррупции. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о запуске международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект направлен на привлечение молодых людей к обсуждению проблемы коррупции и формирование у них ответственного отношения к общественным процессам через творческую деятельность.

Прием заявок начался 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам предлагается подготовить конкурсные работы, посвященные противодействию коррупции, в формате плакатов, рисунков или видеороликов. Подать материалы можно через официальный сайт проекта.

Соревнование проводится в трех номинациях, в рамках которых будут определены лучшие визуальные и видеоработы. К участию допускаются молодые люди двух возрастных групп: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что правила участия размещены на официальной платформе конкурса и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что обеспечивает доступность для участников из разных стран. Итоги планируется подвести ко Международному дню борьбы с коррупцией.