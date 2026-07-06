Старший сын Булановой сделал предложение возлюбленной

Сама певица уже знакома с будущей невесткой и хорошо к ней относится. Буланова подчеркнула, что главное для нее — счастье сына и искренняя любовь между молодыми людьми.

Интересно, что Кристина узнала о том, что Александр — сын известной певицы, только при личном знакомстве. Это не стало препятствием для их отношений. Пара счастлива, и Буланова полностью поддерживает их выбор. Она не вмешивается в личную жизнь сына, доверяя его решению.

Сама Буланова была замужем трижды. Старший сын Александр родился в браке с Николаем Тагриным. Младший сын Никита — от второго брака с футболистом Владиславом Радимовым. Сейчас певица счастлива в третьем браке с Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет.

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