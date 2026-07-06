Старший сын Булановой сделал предложение возлюбленной
Teleprogramma.org: Татьяна Буланова рассказала о скорой женитьбе 33-летнего сына
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Старший сын заслуженной артистки России Татьяны Булановой готовится к свадьбе, сообщает Teleprogramma.org. 33-летний Александр сделал предложение своей возлюбленной Кристине, и девушка согласилась.
Сама певица уже знакома с будущей невесткой и хорошо к ней относится. Буланова подчеркнула, что главное для нее — счастье сына и искренняя любовь между молодыми людьми.
Интересно, что Кристина узнала о том, что Александр — сын известной певицы, только при личном знакомстве. Это не стало препятствием для их отношений. Пара счастлива, и Буланова полностью поддерживает их выбор. Она не вмешивается в личную жизнь сына, доверяя его решению.
Сама Буланова была замужем трижды. Старший сын Александр родился в браке с Николаем Тагриным. Младший сын Никита — от второго брака с футболистом Владиславом Радимовым. Сейчас певица счастлива в третьем браке с Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет.
Ранее сообщалось, что 22-летняя дочь Олега и Марины Газмановых вышла замуж.