Павловский Посад встретил День России ярким праздником
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
12 июня в Доме культуры «Большедворский» города Павловский Посад состоялся яркий концерт, посвященный государственному празднику — Дню России.
Местные и приглашенные творческие коллективы подготовили насыщенную программу, состоящую из искренних и эмоциональных номеров, воспевающих Россию, ее историю, любовь к Родине, ценности дружбы, семейного очага и значимость дома.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В концерте приняли участие не только артисты Дома культуры «Большедворский», но и приглашенные артисты из Дворца культуры «Павлово-Покровский», среди которых вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Ришат Гилязов, Владимир Котов, вокальная группа «Созвездие», Виктория и Алексей Кузьмины, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия» и вокальный коллектив «Арт Voice».
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Представители Дома культуры «Большедворский» обратились к жителям с поздравлениями: «Этот праздник — напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день. Мы преклоняемся перед нашим великим прошлым, преодолеваем, порой возникающие на нашем пути, трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день. В этот праздник желаю всем жителям нашей Великой страны крепкого здоровья, благополучия и успеха в достижении целей. С праздником! С Днем России!».