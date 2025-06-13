Павловский Посад встретил День России ярким праздником

Местные и приглашенные творческие коллективы подготовили насыщенную программу, состоящую из искренних и эмоциональных номеров, воспевающих Россию, ее историю, любовь к Родине, ценности дружбы, семейного очага и значимость дома.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В концерте приняли участие не только артисты Дома культуры «Большедворский», но и приглашенные артисты из Дворца культуры «Павлово-Покровский», среди которых вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Ришат Гилязов, Владимир Котов, вокальная группа «Созвездие», Виктория и Алексей Кузьмины, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия» и вокальный коллектив «Арт Voice».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]