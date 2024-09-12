Павловском Посаде прошел Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Местные жители приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к памятной дате. Они узнали то, о чем должен помнить каждый человек, находясь в критической ситуации.

Каждый год во вторую субботу сентября, начиная с 2000 года, множество стран отмечают Всемирный день оказания первой помощи. Этот год не стал исключением для России, в том числе — и для жителей Павловского Посада.

В честь праздника для студентов местного техникума, а также активистов Молодой Гвардии Единой России и «Движения Первых» провели занятие по тактической медицине.

Сначала инструктор ФПО «Волчок» рассказал о самом главном на тематической лекции: каков алгоритм действий, как правильно взаимодействать с людьми при оказании первой помощи и какие нюансы нужно учитывать при транспортировке пострадавшего.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Только после этого участникам предложили закрепить полученные знания на практике. Теперь они умеют делать обезболивание, останавливать кровь и накладывать жгут.

На своем опыте присутствующие убедились, насколько важно умение оказывать первую помощь пострадавшему. Ведь даже самые простейшие медицинские мероприятия могут спасти жизнь человека, уменьшить его страдания и защитить от осложнений.

Конечно, оказать такую помощь на профессиональном уровне могут только медики. Но если рядом нет врача, то помочь должны спасатели, полицейские или обычные люди. Именно поэтому каждый должен владеть хотя бы минимальными навыками.