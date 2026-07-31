Пчелы гибнут, но мед будет всегда: биолог рассказал, грозит ли России медовый кризис из-за рапса

Биолог Равшан Мукимов в беседе с радио Sputnik оценил, угрожает ли России медовый кризис из-за обработки рапса пестицидами, от которых страдают пчелы. По его словам, мед в стране был и будет всегда.

Он пояснил, что далеко не все пчеловоды содержат ульи в местах, где сеют рапс, поэтому полностью без продукта потребители не останутся. Главное, чтобы не подводила погода. При этом эксперт признал, что тревожная тенденция существует: уже и в Башкирии многие пасеки попадают под обработку полей.