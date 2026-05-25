«Печень отказала из-за препаратов»: в Екатеринбурге семья обвинила медиков в гибели девятилетней девочки
В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг смерти девятилетней школьницы, которую, по утверждению родителей, на протяжении длительного времени лечили от туберкулеза. Как стало известно порталу E1.ru, взрослые уверены, что причиной трагедии стали высокие дозы назначенных медикаментов, которые спровоцировали отказ печени у ребенка.
По словам семьи, девочка боролась с опасной инфекцией, однако назначенная терапия оказалась для организма непосильной. После резкого ухудшения состояния школьница впала в кому и провела в ней одиннадцать дней, но в сознание так и не вернулась. В настоящее время родители пытаются спасти младшую дочь, которая также заразилась туберкулезом и теперь проходит лечение.
Туберкулез относится к бактериальным инфекциям, передающимся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Его возбудитель — палочка Коха — способен долгое время сохраняться на поверхностях предметов, а само заболевание требует длительной и агрессивной медикаментозной терапии, которая нередко сопровождается тяжелыми побочными эффектами.