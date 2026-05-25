«Печень отказала из-за препаратов»: в Екатеринбурге семья обвинила медиков в гибели девятилетней девочки

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг смерти девятилетней школьницы, которую, по утверждению родителей, на протяжении длительного времени лечили от туберкулеза. Как стало известно порталу E1.ru , взрослые уверены, что причиной трагедии стали высокие дозы назначенных медикаментов, которые спровоцировали отказ печени у ребенка.

По словам семьи, девочка боролась с опасной инфекцией, однако назначенная терапия оказалась для организма непосильной. После резкого ухудшения состояния школьница впала в кому и провела в ней одиннадцать дней, но в сознание так и не вернулась. В настоящее время родители пытаются спасти младшую дочь, которая также заразилась туберкулезом и теперь проходит лечение.

Туберкулез относится к бактериальным инфекциям, передающимся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Его возбудитель — палочка Коха — способен долгое время сохраняться на поверхностях предметов, а само заболевание требует длительной и агрессивной медикаментозной терапии, которая нередко сопровождается тяжелыми побочными эффектами.