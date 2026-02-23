Печень под ударом: через сколько на самом деле выводится алкоголь из организма

Врач-нарколог Андрей Тюрин рассказал, сколько времени требуется телу, чтобы полностью восстановиться после употребления спиртного. По его словам, даже при нулевом показателе алкотестера внутренние процессы еще не приходят в норму. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил доктор.

Заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин раскрыл детали процесса выведения алкоголя из человеческого организма. Специалист утверждает, что для полного очищения и восстановления всех систем требуется около 72 часов.

По словам нарколога, скорость расщепления этанола варьируется от 2 до 12 часов. На этот показатель влияет исключительно количество выпитого. После этого срока стандартный алкотестер уже не покажет наличия паров спирта в дыхании. Однако Тюрин подчеркивает, что это не означает выздоровления: продукты распада по-прежнему присутствуют в теле, а метаболические функции работают с нарушениями.

Врач пояснил, что в последующие дни организм активно занимается восстановлением. Ему необходимо нормализовать водно-солевой баланс, наладить нейронные связи и запустить регенерацию клеток печени. Весь этот комплекс мер занимает в среднем трое суток. При этом специалист акцентирует внимание на том, что гормональная система и нервные ткани в данный промежуток времени остаются крайне ранимыми.

Более того, Тюрин добавил, что в случаях тяжелого отравления или после длительного запоя реабилитация затягивается. На полную стабилизацию нейрохимических процессов мозга, возвращение рецепторов к нормальной работе и восстановление здорового ритма сна может уйти до трех недель.