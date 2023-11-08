Педагог из Клина победила в национальном конкурсе фотографий «Моя Россия»

Она одержала победу в номинации «Памятники культуры России». Фотографии подмосковного педагога, а также других победителей отправили в Министерство просвещения России. Их также разместили на экране международной выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

По данным областного Минобразования, для участия в конкурсе в этом году были отправлены около 3,5 тысячи снимков. Жюри оценивало фотографии в трех номинациях: «Памятники природы России», «Памятники культуры России» и «Базовые ценности».