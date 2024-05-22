Педагог из Клина победила в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям – 2024»

Торжественная церемония награждения состоялась в Доме Правительства Московской области в понедельник. Все победители получили сертификаты номиналом в 100 тысяч рублей.

Анастасия Михайловна Михеева работает в МОУ Лицей №10. Именно она и станет представителем Московской области на федеральном этапе профессионального конкурса.

Известно, что Подмосковные педагоги ежегодно становятся участниками и лауреатами заключительного этапа состязания. Это говорит о высокой квалификации специалистов и о статусе профессии в регионе.

Педагог - это сложная и очень интересная профессия, это призвание и образ жизни.