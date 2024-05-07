Педагог из Клина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Педагог клинского лицея № 10 Анастасия Михеева стала победителем в региональном очном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», прошедшем в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что в начале прошлого месяца она одержала победу на муниципальном этапе этого конкурса из девяти педагогов муниципалитета, принимавших участие в этом туре. Подавших заявки на участие в областном туре. Анастасия Михайловна является преподавателем кружка по робототехнике.

С завтрашнего дня победители в своих номинациях станут бороться за право стать абсолютным победителем.

Ранее сообщалось, что победители номинаций регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям» получат премию. Сумма вознаграждения составит 100 тыс. рублей.