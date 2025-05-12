Педагог из Коломны одержал победу в общероссийском телевизионном проекте

«Николай Анатольевич работает в образовательном учреждении всего три года, но за это время добился значительных успехов в своей педагогической деятельности. Его подопечные демонстрировали отличные результаты на муниципальном и региональном уровнях Всероссийской олимпиады по физической культуре, завоевывали призовые места на окружных соревнованиях по спортивному ориентированию, успешно выступали в соревнованиях «БаскетMIX», в рамках профориентационной программы «Профи-Quest» и на муниципальном квесте, посвященном пожарной безопасности, под названием «Выжить любой ценой»», - подчеркнул глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Телешоу «Титаны» продолжалось 16 недель, в борьбе за главный денежный приз сошлись 111 участников – как профессиональные спортсмены, так и увлеченные любители. Физические возможности конкурсантов проверялись с помощью передовых технологий искусственного интеллекта, который генерировал сложные и разнообразные задания.

В финальном состязании коломенцу предстояло испытать свои силы в перетягивании бревна против олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиты Крюкова. Противостояние оказалось недолгим. Именно Николай Бобылев одержал верх в этом испытании и, в конечном итоге, стал победителем телепроекта.