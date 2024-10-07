Педагог из Коломны с почти 30-летним стажем получила награду от губернатора Подмосковья

В День учителя чествуют профессионалов своего дела из сферы образования, а также поздравляют самых отличившихся и успешных преподавателей.

Признание, теплые слова и памятные награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева получили лучшие преподаватели региона. Среди них и Людмила Южина, учитель музыки из лицея № 4 г.о. Коломна.

Людмила Анатольевна — известный в Коломне учитель музыки с 29-летним опытом. К ней тепло относятся коллеги, дети и их родители, она заражает любовью к своему предмету и доходчиво его объясняет. Ее ученики получают призы, побеждают в престижных конкурсах и олимпиадах, а также участвуют в научно-практических конференциях.

Как в ходе поздравления отметил Андрей Воробьев, система образования в Московской области постоянно совершенствуется. Строятся новые школы, комплексы для обучения детей и подростков, но главное — в образовательных учреждениях трудятся талантливые и опытные кадры.

«Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму. Я хочу поблагодарить вас и в вашем лице все команды, которые стоят за вами», — сказал Андрей Воробьев.

Напомним, что областной конкурс на премию губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проходит каждый год. В 2024-м событие стало девятым. В рамках конкурса выбрали лучших педагогов по ряду дисциплин и предметов. Победителям выделяют по 300 тысяч рублей из областного бюджета.