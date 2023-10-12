Педагог из Коломны стал лауреатом премии губернатора Московской области

Педагог, выпускник Государственного социально-гуманитарного университета признан лучшим в номинации «Особые дети». Дмитрий возглавляет школу, в которой учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья. Детям, родителям, коллегам нравится тот творческий подход к обучению, который присущ «Надежде». Здесь к каждому ребенку найдут индивидуальный подход и окажут поддержку.

Всего в губернаторском конкурсе лучшие профессионалы определялись в двадцати номинациях. Премия за победу — 300 тысяч рублей.