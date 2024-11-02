Педагог из Коломны вышла в финал Всероссийского конкурса гидов

Участница из подмосковной Коломны прошла в финал II Всероссийского конкурса «Проводники смыслов», несмотря на высокую конкуренцию и непростые задания.

Полуфинал престижного конкурса, прошедшего в Рязани, собрал сотню гидов, педагогов и экскурсоводов со всей России. Однако до следующего этапа дошли лишь 25 человек. Среди них и педагог-организатор окружного Центра детского творчества Анастасия Денисова, которая впечатлила жюри своим проектом детских экскурсий по Коломенскому кремлю. Ее экскурсионную карту признали одной из самых интересных и полезных для развития молодежного туризма.

Таким образом коломчанка получила возможность поучаствовать в заключительных испытаниях Всероссийского конкурса. Финал проведут в декабре в мастерской управления «Сенеж». Там объявят победителей конкурса в пяти номинациях и представят 400 лучших экскурсионных карт. В будущем их собираются включить в туры программы «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи.

Отметим, что конкурс «Проводники смыслов» помогает профессиональному развитию гидов-экскурсоводов. Их идеи позволяют активно развивать сферу туризма, в том числе ориентировать проекты на молодежь.