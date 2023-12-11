Педагог из подмосковного Чехова приобрел жилье по программе «Социальная ипотека»

Отмечается, что Александр Фомичев — преподает английский язык в гимназии № 7 в Чехове. Выбрал профессию учителя, т. к. всегда хотел делиться знаниями, передавать не только информацию по предмету, но и опыт.

«Решил воспользоваться программой, так как это один из самых доступных способов приобретения собственного жилья. Выбрал однокомнатную квартиру в своем городском округе. Как собственность — это первое жилье. Переезжаю пока один», — поделился Александр.

Напоминаем, что «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами уже успели обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.