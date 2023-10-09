Педагог из подмосковного Щелкова стала лауреатом губернаторской премии

Педагога признали победителем в номинации «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». В конкурсе, отметим, участвовали около 350 профессионалов со всех муниципалитетов. Почетную награду Наталье Воронцовой вручил губернатор Андрей Воробьев на праздничном мероприятии в честь Дня учителя.

Лауреат давно трудится в системе народного образования. За 34 года Наталья Воронцова накопила огромный опыт, которым щедро делится с молодыми коллегами. Больше десяти лет возглавляет методический центр классных руководителей, подготовила много победителей олимпиад, в том числе среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рад за свою землячку. По его словам, ученики Натальи Воронцовой в тесном контакте с педагогом обогащаются знаниями и максимально раскрывают свой потенциал.