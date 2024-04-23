Педагог из Серпухова стала финалистом конкурса «Учитель года Подмосковья»

В сентябре в Доме Правительства Московской области состоится третий тур конкурса «Учитель года Подмосковья», в котором, в частности, примет участие педагог начальных классов школы № 12 городского округа Серпухов Кристина Андрианова.

«Всем округом поддерживаем серпуховичку и желаем ей победы», — написал Глава муниципалитета Сергей Никитенко в своем аккаунте.

По итогам третьего тура определят победителя, который примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2024».

В третий тур прошли пять педагогов Московского региона, среди которых и оказалась Кристина Андрианова. Претендентов отбирали по результатам конкурсных испытаний. Участие принимали 58 учителей из разных городов Подмосковья.

Кристина Андриянова родилась в семье педагогов. Посвятить свою жизнь образованию она мечтала с детства. Учительница перечислила черты и навыки, которые позволят преподавателю стать профессионалом своего дела.

«Хороший учитель, на мой взгляд, любит детей и отдает всю себя своим ученикам, владеет нововведениями и идет в ногу со временем. Стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребенку», — пояснила Кристина Руслановна.

Глава муниципалитета Сергей Никитенко поблагодарил всех, кто принимал участие в организации мероприятия.

«Горжусь, что конкурс уже 15-й раз проходит на серпуховской земле, в одном из лучших учебных заведений Подмосковья — Губернском колледже. Отдельные слова благодарности — директору Губернского колледжа, народному учителю России Александру Ивановичу Лысикову, который является авторитетом и примером для молодых педагогов, всегда поддерживает конкурсантов и дает ценные напутствия», — отметил Сергей Никитенко.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал об увеличении поддержки учителей Подмосковья с 2024 года. Для педагогов, которые трудоустраиваются в новые школы, предусмотрены подъемные.