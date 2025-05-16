Педагог из Шатуры удостоена признания на престижном конкурсе «Сердце отдаю детям»

В торжественной обстановке, прошедшей в Доме Правительства Московской области, были объявлены победители финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования – «Сердце отдаю детям».

Это масштабное мероприятие объединило выдающихся педагогов дополнительного образования, чей опыт и самоотверженный труд служат образцом для подражания во всей России.

Особую гордость для муниципального округа Шатура, представляет собой участие в конкурсе Екатерины Игоревны Господиновой, педагога начальных классов шатурской четвертой школы. Именно она представляла шатурские школы на столь высоком уровне, демонстрируя мастерство и преданность профессии.

В результате напряженных конкурсных испытаний были определены лауреаты в девяти профессиональных категориях. Екатерина Игоревна была признана призером в номинации, посвященной естественнонаучной направленности. Эта награда – заслуженный результат тысяч часов, посвященных творчеству, заботе и вдохновению детей. Она подтверждает, что шатурские педагоги способны достигать выдающихся результатов, благодаря своему профессионализму и искренней любви к детям.