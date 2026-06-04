Педагог из Уфы объяснила, почему Пушкин останется в центре школьной программы

Накануне Пушкинского дня и Дня русского языка прошло заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, на котором министр просвещения Сергей Кравцов представил планы по обновлению учебников по русскому языку и литературе, а также формированию списков книг для чтения, включающих внеклассные материалы и произведения патриотической направленности, передает « РГ ».

Заведующая кафедрой русской литературы Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Юлия Шанина в комментарии отметила, что инициативы министерства вызвали живой отклик среди педагогов и ученых. По ее словам, министр подчеркнул, что произведения Александра Пушкина займут центральное место в обновленных школьных программах, и такое возвращение к классику выглядит логичным: за последние три десятилетия достойной замены его текстам так и не нашлось. Шанина добавила, что, хотя методисты не раз указывали на возможные трудности восприятия отдельных слов и реалий XIX века современными школьниками, это не стало поводом для сокращения пушкинских произведений в хрестоматиях. Она убеждена, что пушкинские образы и тексты продолжают составлять основу литературоцентричной российской культуры.

Эксперт также подчеркнула, что задача образования — расширять кругозор и словарный запас учащихся, обеспечивая преемственность культурных традиций, и в этом как раз способны помочь произведения великого поэта. Кроме того, обновленные учебники по литературе будут включать разделы, посвященные произведениям о Великой Отечественной войне и творчеству народов России. Министерство просвещения уже утвердило список книг для летнего чтения, куда вошли в том числе новые произведения современных писателей, которые еще предстоит осмыслить методистам, критикам и литературоведам. Перед учителями и вузовскими преподавателями, заключила Шанина, теперь стоит задача изучить эти материалы и разработать эффективные методы их преподавания.