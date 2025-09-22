Педагог предупредила, как тренд на репетиторство может выкачивать деньги

Частые походы детей к репетиторам могут не только перегружать школьников, но и сигнализировать о тревожности родителей. Об этом в интервью « Газете.Ru » рассказала педагог и основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий» Марина Май.

По словам эксперта, репетиторство постепенно стало привычным элементом детства: уроки, секции, а затем еще дополнительные занятия дома. При этом у ребенка формируется иллюзия, что учеба всегда должна сопровождаться индивидуальными разъяснениями. В школе же приходится работать в коллективе, концентрироваться и понимать материал без «разжевывания».

Групповые занятия, по мнению Май, эффективнее: они учат взаимодействию, самостоятельности и умению держать темп. Но сегодня репетиторство — это не только педагогическая помощь, а и целая индустрия. Многие специалисты фактически делают задания вместо ребенка, формируя у него зависимость.

Репетитор может быть полезен при смене школы, пропуске тем или особенностях восприятия, подчеркнула педагог. Но это должен быть инструмент для решения конкретной задачи, а не постоянный «второй учитель».

Основные риски — потеря учебной самостоятельности, снижение мотивации, выгорание и нехватка времени на игру и общение. Часто родители обращаются к репетиторам, чтобы компенсировать свои страхи и ошибки в прошлой подготовке.

Главная задача, по мнению эксперта, — не бесконечные объяснения, а обучение ребенка навыкам самостоятельного поиска и применения знаний. Только так формируется уверенность: «Я могу».

Ранее сообщалось, как аферисты используют цифровой след для обмана друзей и родственников.