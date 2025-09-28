Педагогам Химок вручили цветы и подарки в День воспитателя

В знак признательности воспитателям вручили подарки, благодарственные письма и цветы. Дети и родители также выразили свою благодарность педагогам теплыми словами. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В дошкольном отделении гимназии №23 Химок отметили День воспитателя. Праздник собрал педагогов, детей и их родителей. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и директор гимназии Олеся Климачева обратились к участникам с напутственными словами.

Малиновский подчеркнул, что воспитатели играют ключевую роль в формировании будущего детей и общества, их труд заслуживает глубокой благодарности. Отмечалось, что именно воспитатели помогают детям приобретать знания, исследовать мир и делать первые шаги в жизни. Они оказывают необходимую поддержку для их развития.

