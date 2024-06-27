Педагоги детских образовательных учреждений Коломны отправили очередную партию помощи в зону СВО

Очередную партию помощи отправили бойцам в зону специальной военной операции педагоги детских образовательных учреждений городского округа Коломна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что сотрудники образовательных учреждений, управления образования администрации округа и методического центра вместе с родителями учеников собрали и отправили три машины дополнительной помощи. В посылках — белье, предметы гигиены и быта, медикаменты. Все это получат полевые госпитали, в которых проходят лечение наши бойцы.

«28 образовательных учреждений Коломны и Озер приняли участие в сборе. Мы включили в посылки именно те вещи, которые действительно необходимы военным медикам и раненым ребятам. Каждая отправка такого груза подтверждает то, насколько мы все едины сегодня в вопросах поддержки наших защитников», — подчеркнула заместитель главы муниципалитета Лариса Лунькова.

При этом всего с начала специальной военной операции жители городского округа Коломна собрали и отправили в зону боевого соприкосновения и пограничные территории более 150 тонн помощи.