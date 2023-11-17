Педагоги из городского округа Электросталь стали лучшими в области

Сборная педагогов из городского округа Электросталь одержала победу на региональном этапе Всероссийской метапредметной командной олимпиады учителей «Команда большой страны».

На конкурсе выступали сотрудники лицея № 8 городского округа Электросталь. Возглавил команду учитель истории и обществознания Николай Овденко. Вместе с ним муниципалитет представляли математик Мария Красильникова, преподаватель информатики Николай Улизко, а также педагог по русскому языку и литературе Мария Мирошниченко.

В администрации городского округа Электросталь отметили, что уже в декабре победители выступят на финальных этапах олимпиады от всей Московской области.