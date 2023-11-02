Педагоги из подмосковной Каширы приняли участие в профессиональном интенсиве

В Домодедово состоялся пятый региональный педагогический интенсив. Среди участников обучающего курса — учителя из Каширы.

В Домодедово состоялся пятый региональный педагогический интенсив. Среди участников обучающего курса — учителя из Каширы.

По единодушному мнению членов каширской делегации, им было очень интересно обсудить доклад министра образования Московской области Ильи Бронштейна, пообщаться с коллегами, обсудить общие проблемы. Главный посыл интенсива — каждому преподавателю, независимо от уровня квалификации и опыта, необходимо совершенствоваться и расширять объем знаний, быть готовым к новым вызовам.