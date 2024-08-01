Педагоги из Воскресенска признаны лучшими в Московской области

Общество

Фото: [Лицей имени Героя Советского союза Стрельцва В.П]

Двое преподавателей из г.о. Воскресенск попали в список самых лучших учителей. Перечень утвердил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Во всей Мособласти лучшими профессионалами своего дела признали сто педагогов. Двое из них из Воскресенска — Алена Крылова и Владимир Рассказов. Первая трудится в Москворецкой гимназии, где учит английскому языку, второй — преподает ОБЖ в лицее им. Стрельцова П. В.

Педагоги и их ученики показывали высокие результаты на конкурсах и олимпиадах. За годы педагогической деятельности воскресенские учителя получили общественную поддержку и признание. За это их наградили престижным профессиональным статусом и премией. Ее вручают от правительства Московской области с 2015-го ежегодно всем учителям, включенным в губернаторский список. 

Заслуженная награда позволяет стимулировать учителей на новые достижения, рост в профессии, развитие интересных и важных проектов.

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