Педагоги Павловского Посада написали диктант
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
В субботу в Павловском Посаде прошло большое мероприятие – Всероссийский педагогический диктант. В нем приняли участие полсотни учителей муниципалитета.
Свои знания проверили как опытные профи, так и совсем молодые педагоги - участники конкурса «Педагогический дебют-2023».
На определенное время участникам было необходимо выполнить три задачи.
«Наша акция была посвящена идеям Константина Дмитриевича Ушинского. Анализируя его текст, наши участники должны были реализовать на бумаге свою точку зрения. А у каждого она уникальна», - отметила главный методист МЛУ ДПО «Информационно-методического центра» Евгения Маренкова.
По ее мнению, главным результатом диктанта станет ясная картина того, как видят развитие образования сами учителя.
Напомним, в этом году в муниципалитет пришли работать 20 молодых педагогов. Среди них преподаватель павловопосадской гимназии, Константин Демин, который только недавно начал свою карьеру.
«Диктант - это отличный способ расширить кругозор, познакомиться с коллегами. Педагогический диктант – это творчество. Мне здесь интересно и приятно находиться», — отметил он.