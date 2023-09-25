Педагоги Павловского Посада написали диктант

В субботу в Павловском Посаде прошло большое мероприятие – Всероссийский педагогический диктант. В нем приняли участие полсотни учителей муниципалитета.

Свои знания проверили как опытные профи, так и совсем молодые педагоги - участники конкурса «Педагогический дебют-2023».

На определенное время участникам было необходимо выполнить три задачи.

«Наша акция была посвящена идеям Константина Дмитриевича Ушинского. Анализируя его текст, наши участники должны были реализовать на бумаге свою точку зрения. А у каждого она уникальна», - отметила главный методист МЛУ ДПО «Информационно-методического центра» Евгения Маренкова.

По ее мнению, главным результатом диктанта станет ясная картина того, как видят развитие образования сами учителя.

Напомним, в этом году в муниципалитет пришли работать 20 молодых педагогов. Среди них преподаватель павловопосадской гимназии, Константин Демин, который только недавно начал свою карьеру.