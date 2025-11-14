Педагоги Шатурского энергетического техникума вошли в тройку лидеров регионального конкурса профмастерства

На площадке Колледжа Подмосковья состоялся ежегодный региональный конкурс «Педагогический дуэт — 2025», объединивший молодых специалистов и их наставников из системы профобразования. В мероприятии приняли участие педагоги Шатурского энергетического техникума.

Участникам предстояло справиться с четырьмя профессиональными испытаниями: «Мы — команда», «Знатоки ФГОС», «Педагогическая задача» и «Единение опыта и единство мысли». Эти этапы позволили 16 командам не только продемонстрировать свои сильные стороны, но и стать площадкой для живого обмена методиками и педагогическими находками.

Особых успехов добилась команда «Мост поколений» из Шатурского энергетического техникума. Педагоги Татьяна Ивановна Смирнова и Олег Игоревич Шаршов продемонстрировали отличную подготовку и взаимопонимание, что в итоге принесло им третье место в конкурсе.