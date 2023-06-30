Педагогические вузы стали вдвое более популярны у российских абитуриентов

На данный момент на специальности, связанные с педагогикой, уже подано 60 тысяч заявлений. Это в 2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Такие цифры озвучил Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации. Это говорит о том, что профессией учителя с каждым годом интересуется все больше представителей молодежи.

«Профессия учителя становится более статусной, мы видим интерес и старшеклассников, и учащихся девятых классов», - заявил министр.

Его слова привело ТАСС. А всего за прошлый год в педагогические высшие учебные заведения было подано порядка 370 тысяч заявлений. Это в полтора раза больше, чем за год до этого.