Педагогический триумф Шатуры: замдиректора энерготехникума стала лауреатом премии губернатора

Заместитель директора по учебно-методической работе Шатурского энергетического техникума Надежда Ёркина вошла в число лауреатов премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования». Победа в престижной номинации «Кузница профессионалов» подтвердила высокий уровень образовательной работы в учреждении.

Под руководством Надежды Ёркиной техникум активно развивает международное сотрудничество — только в этом году на его базе состоялись четыре научно-практические конференции с участием более 70 представителей из Узбекистана, Беларуси и России. Кроме того, студенты регулярно добиваются успехов, в том числе представляя свои работы на мероприятиях всероссийского уровня.

Например, в прошлом году техникум представлял Подмосковье на конкурсе «Без срока давности» и фестивале кинопедагогики «Лента памяти». Директор Юрий Давыдов и его заместитель Надежда Ёркина стали призерами.

Примечательно и то, что это уже вторая губернаторская премия в коллективе: ранее лучшим руководителем в номинации «Социальное партнерство» был признан директор Виталий Давыдов.

Система наставничества в техникуме также показывает особые результаты — десять преподавателей получили квалификацию «Педагог-наставник».

Достижения говорят о высоком качестве образования в учреждении, а главное — это уверенная подготовка будущих специалистов, которые в итоге действительно входят в свою профессию. Выпускники техникума продолжают работать на предприятиях не только Шатуры, но и по всему Подмосковью.