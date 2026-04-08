Педаль в пол: Автодор разрешил ехать быстрее на главных трассах страны с 13 апреля

С 13 апреля на ключевых отрезках автомагистралей «Дон» и «Нева» вводится новый скоростной режим. Благодаря стабилизации погодных условий водители легкового и малотоннажного транспорта смогут передвигаться значительно быстрее, пишет Общественная Служба Новостей.

Повышение скоростного режима на магистрали М-4 Дон

Государственная компания «Автодор» официально объявила о снятии сезонных ограничений, которые действовали в зимние месяцы. Начиная с 13 апреля, на двух значимых участках трассы М-4 «Дон» разрешенная скорость для легковых машин и грузовиков массой не более 3,5 тонны составит 110 км/ч. Данные изменения затронут отрезок между 297 и 322 километрами.

Также повышенный лимит вводится на дистанции с 517 по 544 километр, где дорога проходит в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка. Представители ведомства пояснили, что решение о корректировке темпа движения было принято на основании данных о фактическом улучшении дорожной обстановки и окончании неблагоприятного климатического периода.

Скоростные изменения на трассе М-11 Нева

Аналогичная мера коснется и платной автодороги М-11 «Нева». Здесь на обширном протяжении от 59 километра в Московской области до самого Санкт-Петербурга разрешенный предел скорости вырастет до 130 км/ч.

Специалисты отмечают, что перевод трасс на летний режим эксплуатации позволяет существенно сократить время в пути и оптимизировать пропускную способность наиболее загруженных направлений. При этом водителям настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и учитывать текущую ситуацию на дорожном полотне, несмотря на официально разрешенное ускорение.