На российском курорте неожиданно умерла туристка

В Сочи произошла трагедия на пляже «Цирк» в Хостинском районе — отдыхавшая у моря туристка внезапно почувствовал себя плохо, пожаловавшись на недомогание на сильную слабость. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Сочи».

Находившиеся рядом с россиянкой люди немедленно вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия через 30 минут. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти жизнь женщины не удалось.

Причины внезапного ухудшения здоровья и последующей смерти в настоящее время устанавливаются. По факту гибели туристки проводится проверка. Штормового предупреждения в день трагедии не было.

