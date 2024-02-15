Педиатр из Красногорска приобрела жилья для себя и семьи благодаря «Социальной ипотеке»

Фируза Мунгиева, работающая участковым педиатром в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница», купила собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что стаж женщины уже приближается к десяти годам, а педиатрию она считает своим призванием.

«Я мечтала лечить детей, очень люблю их», — рассказала Фируза.

В семье врача подрастают сын и дочка. Чтобы никто в доме не чувствовал себя стесненным, Фируза подала документы на получение жилищного сертификата. Вскоре ей пришло одобрение.