Педиатр из Красногорска приобрела жилья для себя и семьи благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Фируза Мунгиева, работающая участковым педиатром в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница», купила собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что стаж женщины уже приближается к десяти годам, а педиатрию она считает своим призванием.
«Я мечтала лечить детей, очень люблю их», — рассказала Фируза.
В семье врача подрастают сын и дочка. Чтобы никто в доме не чувствовал себя стесненным, Фируза подала документы на получение жилищного сертификата. Вскоре ей пришло одобрение.
«Считаю эту программу колоссальной поддержкой. Вместе с супругом мы выбрали просторную квартиру без ремонта. Дизайн подберем под свой вкус. Главное, что теперь у каждого будет собственное пространство», — отметила она.