Педиатры из Московской области прошли стажировку в Перми

Педиатры из Подмосковья прошли стажировку в Перми в рамках проекта «Наш участковый врач», поездку организовал учебный центр НИКИ детства. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В сообщении ведомства уточнили, что обучение прошли педиатры Электростальской и Одинцовской больниц, а также врач сурдолог-оториноларинголог НИКИ детства.

«В рамках двухдневной поездки врачам из Подмосковья показали Городскую детскую клиническую поликлиники № 6. Познакомили с организацией работы лечебно-диагностического отделения, включающего Центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также с организацией работы Городской деткой клинической поликлиники № 5, включая работу с паллиативными пациентами в условиях детской поликлиники», — рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Наталья Кофф.

Помимо этого врачи посетили Детскую клиническую больницу № 13. Напомним, что проект «Наш участковый врач» позволяет подмосковным специалистам посещать наиболее интересные регионы России для того, чтобы перенять новые практики в педиатрии и реализовать их в своей работе.