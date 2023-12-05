Педофилам запретят посещать любые места скопления детей — «Ведомости»

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комиссии, указанный запрет может войти в число специальных мер административного надзора и воздействия. В частности, как приводится в пояснительной записке к проекту закона, всем покушавшимся на детскую половую неприкосновенность запретят приближаться к школам, детским лагерям, детсадам, спортивным и игровым площадкам.

«Комиссия одобрила инициативу МВД о запрете посещать места скопления детей гражданам, которые имеют непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Этот запрет может стать частью мер административного надзора: изменения предлагается внести в ст. 4 закона „Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Документ ранее уже прошел одобрение в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также в российском Минюсте.