Педполагаемый пособник террористов из «Крокуса» сбежал в Польшу

Приемная дочь одного из предполагаемых пособников стрелков, атаковавших «Крокус Сити Холл» в Красногорске, раскрыла местоположение отчима. В беседе с RT девушка заявила, что родственник сбежал на территорию Польши.

Дочь вероятного пособника террористов общалась с отчимом примерно две недели назад. С журналистами девушка не сразу согласилась общаться и даже бросала трубку. Однако вскоре перезвонила и сказала: отчим в Польше, заниманием ремонтом машин.

При этом собеседница телеканала отметила, что с родственником редко на связи, а последний раз он вовсе был в России зимой 2023 года.

Насколько правдивы слова девушки пока сказать невозможно. RT выяснил, что мужчина, подозреваемый в связи с террористами, развелся с супругой в 2011 году. После этого у распавшейся пары были разногласия на почве оплаты коммунальных услуг. Через суд он требовал передать в собственность гараж, располагающийся в Королеве.

Напомним, что по делу о теракте в Подмосковье проходят более 10 человек. Среди них пособники и сами стрелки. При этом недавно двое обвиняемых обжаловали свой арест.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».