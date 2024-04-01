Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Сегодня Басманный суд Москвы принял решение арестовать десятого фигуранта уголовного дела, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле».

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний, судья Наталия Дударь огласила решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Якубджони Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

Подозреваемый, общаясь с судом через переводчика, сообщил, что является гражданином Таджикистана, является семейным человеком и у него трое маленьких детей. Он также указал, что до задержания работал неофициально разнорабочим на стройке. Отмечается, что Юсуфзода возможно имел временную регистрацию в России, но почему-то не помнит своего адреса регистрации.

По данным следствия, Юсуфзода за несколько дней до совершения теракта перечислил деньги «для проживания террористов». Часть суммы была переведена одному из исполнителей теракта уже после нападения.

Арест является очередным шагом в рамках расследования страшного преступления в Красногорске. Продолжение следствия позволит выяснить все обстоятельства дела и привлечь к ответственности всех причастных к акту терроризма.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошла террористическая атака. В здание «Крокус Сити Холла», где ожидался концерт группы «Пикник», ворвались четверо вооруженных людей, которые открыли огонь по присутствующим. Затем они использовали легковоспламеняющуюся жидкость, устроив пожар. По последним данным, число погибших достигло 144 человек. В результате оперативных мер были задержаны 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей этого акта насилия.

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