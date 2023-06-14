Пьеха пожаловался на запреты в больнице, куда был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Как написал в своих социальных сетях Стас Пьеха, ему категорически нельзя выходить на прогулки из-за карантина в городе. Также запрещены визиты посторонних в палату, поскольку за это медработникам грозит увольнение, а самого артиста и вовсе выгонят. Что абсурдно, не положено сидеть у окна, хотя Пьеха считает, что на пользу сердцу пошли бы всего 5 минут на свежем воздухе.

Как выяснилось ранее, артист пребывает в тяжелом состоянии, но он может самостоятельно дышать. Позже Пьеха появился в инфополе, успокоив фанатов тем, что у него нет серьезных проблем. Он выразил благодарность беспокоившимся поклонникам и попросил всех быть внимательными к своему здоровью.