Пекло идет на рекорд: Москву накроют аномальные волны жары в апреле

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок сообщил, что предстоящим летом Москву могут ожидать очередные волны аномальной жары. По его словам, исключать подобные сценарии нельзя, хотя утверждать, что весь сезон будет знойным, пока преждевременно, пишет ТАСС .

Эксперт связал возможные погодные отклонения с глобальными изменениями климата. Он отметил, что уже сейчас в столичном регионе прослеживается устойчивая тенденция к повышению среднегодовых температур. Регулярно фиксируются показатели, выходящие за пределы нормы, причем нередко обновляются исторические максимумы.

Как подчеркнул синоптик, в настоящее время в Москве и области наблюдается аномальное тепло, которое уже сопровождалось побитием температурных рекордов.

Согласно климатическим нормам, фактическое наступление лета в центральной части России приходится на промежуток с конца мая по первые дни июня. Именно в этот период среднесуточная температура воздуха устойчиво превышает отметку в 15 градусов. В Москве такой порог традиционно фиксируется после 25 мая.