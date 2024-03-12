Пекут блины и плетут сети: в школах подмосковной Каширы стартовала «Неделя добрых дел»

Организатором акции выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Цель мероприятия — объединить неравнодушных ребят, которые хотят оказать помощь людям разных категорий. Это и военные СВО, и жители новых регионов, и россияне преклонного возраста.

Школьники городского округа Кашира активно принимают участие в акции. Ребята плетут маскировочные сети, которые так необходимы военным в зоне специальной операции. Школьники пекут блины, что особенно актуально в период Масленицы. Юные каширяне расписывают имбирные пряники.

Принять участие в акции может даже тот, кто не обладает особенными талантами. Всегда можно просто от души написать письмо участникам специальной операции, поблагодарив их за защиту Отечества.

Администрация городского округа Кашира призывает школьников присоединяться к акции «Неделя добрых дел», которая продлится по всему Подмосковью до 15 марта включительно.