Пельмени без вреда для живота: диетолог раскрыла рецепт, который подойдет даже при панкреатите

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала, как превратить пельмени в полезное блюдо. По ее словам, начинать нужно с теста: часть обычной муки стоит заменить цельнозерновой, чтобы ее доля составляла не менее трети от общего объема. Замешивать тесто она порекомендовала на теплой воде с добавлением щепотки соли и оливкового масла.

Для начинки специалист призвала выбирать нежирное мясо — куриную грудку, индейку или молодую телятину, а также обязательно добавлять репчатый лук, морковь и пучок свежей зелени, чтобы обогатить блюдо клетчаткой. Готовить такие пельмени лучше варкой, а не жарить или запекать. В качестве заправки диетолог посоветовала использовать ложку 10-процентной сметаны или йогурта с зеленью, а на гарнир подать свежие овощи либо квашеную капусту.

Белева также уточнила, что даже полезную версию пельменей не стоит есть чаще двух раз в неделю, а порцию лучше ограничить 150 граммами. Она добавила, что такие пельмени, как правило, хорошо переносятся даже при хроническом панкреатите в стадии стойкой ремиссии, если нет индивидуальной непереносимости, а для здорового человека это и вовсе идеальный вариант — и вкусно, и без неприятных последствий для живота.