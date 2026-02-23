Пенсии, кредиты и отмена билета: опубликованы главные изменения в жизни россиян с 1 марта

С первого дня весны вступают в силу новые правила, которые затронут кошельки граждан. Изменится порядок расчета пенсий, списания за подписки, выдачи микрозаймов, а также условия авиаперелетов и учета алиментов, пишет РБК.

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать законодательные новеллы, корректирующие различные сферы личных финансов. Эксперты выделили пять ключевых изменений, которые важно учитывать гражданам.

Пенсионные надбавки для пожилых и инвалидов

Традиционную прибавку к страховой пенсии получат граждане, достигшие в феврале 80-летнего возраста. С марта им начнут выплачивать удвоенную фиксированную часть, которая с учетом январской индексации составит 19 169 рублей 38 копеек. Аналогичная мера поддержки предусмотрена для тех, кому в феврале была установлена первая группа инвалидности — им также полагается доплата до указанной суммы.

Защита от нежелательных списаний за подписки

Онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать средства за подписки без явного одобрения владельца карты. Это касается стриминговых платформ, онлайн-кинотеатров, игровых сервисов и образовательных курсов. Списание будет считаться незаконным, если пользователь удалил карту, отменил подписку или не подтвердил новые реквизиты после замены пластика. Сервисы также обязаны прозрачно информировать клиентов о предстоящих платежах.

Новые барьеры для получения микрозаймов

Микрофинансовые компании теперь обязаны идентифицировать клиентов, оформляющих займы онлайн, с помощью Единой биометрической системы. Без подтверждения личности по голосу или лицу деньги перевести не удастся. Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических кредитов. Впрочем, участники рынка настроены скептически: в ЕБС содержится мало записей, что может сделать займы недоступными для миллионов человек. Некоторые игроки уже меняют статус, чтобы отсрочить вступление требования в силу.

Права пассажиров и туристов стали четче

Вводятся конкретные нормы для авиаперевозчиков: электронный посадочный талон официально приравняли к бумажному, а также детализировали обязанности при задержках. Так, воду пассажирам обязаны предложить через час после двухчасового ожидания, горячее питание — через два часа после четырехчасового, а гостиницу — при восьмичасовой задержке днем.

Одновременно меняются правила бронирования отелей. Туристы теперь могут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Кроме того, заселяться в гостиницы разрешено не только по паспорту, но и по водительским правам или через приложение «Госуслуги».

Новая формула учета алиментов для пособий

При расчете единого пособия на детей изменилась база для начисления алиментов. Если их выплата не закреплена судебным решением, теперь учитывается не МРОТ, а средняя зарплата по региону по данным Росстата. Эксперты полагают, что это поможет бороться с фиктивными разводами и будет стимулировать граждан оформлять алименты официально, так как реальные перечисленные суммы по решению суда по-прежнему идут в зачет.