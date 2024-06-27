Пенсии работающих пенсионеров станут индексироваться со следующего года

Восемь лет назад решение кабмина об отмене роста пенсий для трудящихся пенсионеров вызвало серьезные социальные и экономические последствия: так, свыше пяти миллионов людей, вышедших на пенсии, покинули официальный рынок труда, что не только лишило их дополнительного дохода, но и привело к упущенным доходам для пенсионной системы и соцфондов в размере около 1,3 трлн рублей ежегодно. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По мнению экспертов, потери типичного работающего пенсионера составили почти 100 тыс. рублей в год, что стало стимулом для перехода в серую зону занятости или полного отказа от работы.

Отмечается, что возвращение роста пенсий для трудящихся пенсионеров с 2025 года должно стимулировать возвращение миллионов пенсионеров на официальный рынок труда, несмотря на то что многие эксперты сомневаются в его эффективности.

Уточняется, что решение о возврате индексаций затрагивает почти восемь миллионов человек.