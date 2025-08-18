Пенсии россиян могут урезать вдвое? Новые правила взыскания долгов через СФР

Соцфонд России может удерживать до 50% пенсии для погашения долгов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, удержание части пенсионных выплат производится СФР при наличии у гражданина неисполненных финансовых обязательств. Максимальный размер взыскания составляет половину от суммы пенсии по общим долгам (например, кредиты, задолженности по оплате коммунальных услуг) и до 70% — по алиментным платежам.

Нилов подчеркнул, что пенсионер имеет право оспорить такие решения фонда. Основными основаниями для удержаний, как пояснил депутат, являются исполнительные листы по алиментам, кредитным договорам, коммунальным платежам, а также решения СФР о возврате излишне выплаченных сумм или судебные постановления. Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

