Пенсия оказалась ниже, чем должны быть: юрист объяснил, как заставить Соцфонд пересчитать стаж без суда

Первым делом он посоветовал получить от Социального фонда письменный ответ, в котором чётко указано, какой именно период исключён из стажа и по какой причине. Устных пояснений сотрудника у окна для дальнейших действий недостаточно. После этого необходимо собрать подтверждающие документы: трудовые договоры, справки, приказы, зарплатные ведомости, военный билет или свидетельства о рождении детей. Весь пакет вместе с заявлением направляется в Социальный фонд, причём заявление обязательно нужно зарегистрировать под входящим номером. Если на районном уровне последует отказ, жалобу следует адресовать в вышестоящий пенсионный орган.