Пенсия оказалась ниже, чем должны быть: юрист объяснил, как заставить Соцфонд пересчитать стаж без суда
Юрист Хрулев: ошибки в учете стажа исправляются через письменные запросы
Ошибки при подсчёте стажа способны существенно занизить пенсию, однако восстановить справедливость можно без обращения в суд. Пошаговую инструкцию агентству «Прайм» дал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Первым делом он посоветовал получить от Социального фонда письменный ответ, в котором чётко указано, какой именно период исключён из стажа и по какой причине. Устных пояснений сотрудника у окна для дальнейших действий недостаточно. После этого необходимо собрать подтверждающие документы: трудовые договоры, справки, приказы, зарплатные ведомости, военный билет или свидетельства о рождении детей. Весь пакет вместе с заявлением направляется в Социальный фонд, причём заявление обязательно нужно зарегистрировать под входящим номером. Если на районном уровне последует отказ, жалобу следует адресовать в вышестоящий пенсионный орган.