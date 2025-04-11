Пенсионер из Череповца выиграл больше 20 млн руб. в лотерею

Житель Вологодской области стал обладателем впечатляющего выигрыша в размере 20 331 978 руб. благодаря «Национальной лотерее». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе бренда, оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Министерством финансов РФ.

Военнослужащий на пенсии из Череповца рассказал, что приобрел 10 билетов на игру «Мечталлион» в одном из торговых центров (ТЦ) и в дополнение к ним в подарок получил билет лотереи «Лавина призов», который стал выигрышным в этот же день.

Когда пенсионер узнал о выигрыше, он был ошарашен и не сразу понял, что произошло. Ситуацию прояснил его сын, подтвердив отцу, что тот действительно выиграл более 20 млн. руб. Пенсионер пока не решил, как именно потратит внезапный выигрыш.

Лотерея представляет собой «игру на удачу», участники которой покупают билеты и имеют шанс выиграть призы, в том числе денежные суммы или материальные ценности, путем случайного выбора.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя стала обладательницей счастливого лотерейного билета, который принес ей выигрыш почти 7 млн рублей.