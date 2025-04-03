Жительница Севастополя стала миллионершей, купив лотерейки в четыре утра

Представители «Национальной лотереи» сообщили РИА Новости, что жительница Севастополя сорвала куш почти в 7 млн руб., приобретя лотерейные билеты ранним утром. Оператор всероссийских государственных лотерей, организуемых Минфином РФ, поделился подробностями удачи.

По информации компании, Лариса, направляясь на работу в четыре утра, ощутила некое предчувствие грядущего везения. Купив пару билетов, она обнаружила, что оба оказались счастливыми.

Представители лотереи также передали слова победительницы о том, что при выборе билетов она полагалась на случайный подбор чисел.

Получив уведомление о выигрыше, Лариса не сразу осознала масштаб суммы. Открыв сообщение, она была настолько потрясена, что почувствовала недомогание. Взволнованно написала мужу, прося немедленно перезвонить. Поняв, что это не ошибка, женщина не смогла сдержать радостных слез.

Семья планирует использовать выигрыш для приобретения новой машины, а в перспективе мечтает о собственном доме, веря, что это приблизит их к новым победам.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья выиграл 285 млн руб. в лотерее «Охота».